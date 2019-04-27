Ольга Харлан выиграла золотую награду на Гран-при в Сеуле

Украинская спортсменка Ольга Харлан завоевала золотую награду на Гран-при в Сеуле (Южная Корея).

Украинская саблистка выиграла два сложнейших поединка против Сары Бальцер из Франции (15:14) и итальянки Ирен Векки (15:13), а также не оставила шансов венгерке Лизе Пустай (15:8).

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Одержав победу в зрелищном и напряженном финале над олимпийской чемпионкой Лондона-2012 и хозяйкой соревнований Ким Чжи Ен, украинская саблистка второй год подряд завоевала золото в Сеуле.

Это первая победа Ольги в сезоне и 15-й на турнирах серии Гран-при.

В марте Ольга Харлан завоевала серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию на саблях в Афинах.

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