Олимпиада-2020 под угрозой срыва: жители Токио выступили против проведения соревнований
Более половины жителей Токио высказались против проведения в столице Японии Олимпийских игр, которые раньше из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020-го на 2021 год.
Как сообщает агентство Kyodo, в опросе приняли участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Против Олимпиады высказались 51,7% опрошенных, за – 46,3%, еще 2% затруднились с ответом.
Читайте также "Задних пасти не будем": министр спорта Украины дал медальный прогноз на Олимпиаду-2020
Перенос Олимпиады в Токио: коротко
- Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры планируется провести с 23 июля 2021 по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.
- Впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.
- Организаторы турнира рассматривают различные варианты по допуску болельщиков на трибуны.
- Одним из условий может быть обязательное тестирование на коронавирус для зрителей, сокращение количества болельщиков, ограничения перемещений спортсменов за пределами олимпийской деревни.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter