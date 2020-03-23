Олимпиада-2020: оргкомитет взял 4 недели на принятие решения о переносе Игр

Оргкомитет Олимпиады-2020 в Токио выступил с заявлением относительно сроков проведения Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада может быть перенесена, но не отменена.

В оргкомитете заявили, что из-за пандемии во всем мире уже сорваны отборочные турниры к Олимпиаде.

Также серьезное беспокойство у оргкомитета вызывает то, что ряд спортсменов и Национальных олимпийских комитетов заявили, что не могут продолжать тренировки в таких условиях.

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В свете этой ситуации вчера вечером в Токио состоялась срочная видеоконференция с президентом МОК Томасом Бахом, в ходе которой мы договорились приступить к подробному обсуждению различных сценариев, в том числе переноса Игр, в полной координации с правительством Токио, правительством Японии, соответствующими японскими властями, международными спортивными федерациями и НОК,

– говорится в сообщении оргкомитета.

Там заявили, что окончательное решение по Играм не принято, и обсуждения будут завершены в течение следующих четырех недель.

"Отмена Игр в Токио не стоит на повестке дня", – заявили в оргкомитете.

Там отметили, что продолжают уделять первостепенное внимание безопасности спортсменов, зрителей и всех остальных участников Игр.

Мы будем продолжать тесно сотрудничать со всеми соответствующими организациями, чтобы оправдать ожидания спортсменов, которые тренируются днем ​​и ночью, и болельщиков, которые так долго ждали Игр,

– сказали в оргкомитете.

Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

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