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Олимпиада 2020: сколько заработают украинцы в случае получения медалей

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Олимпийские медали Токио-2020 / Olympic.org

В 2020 году Токио примет Олимпийские игры. На них выступят и украинцы. Стало известно, сколько могут заработать наши спортсмены в случае завоевания медалей.

По словам заместителя министра культуры, молодежи и спорта Владимира Шумилина, призовые за медали на Олимпиаде-2020 такими же, как и на предыдущих Играх.

  • Золото – 125 тысяч долларов (в гривнах по курсу НБУ);
  • Серебро – 80 тысяч долларов;
  • Бронза – 55 тысяч долларов.

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"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а потом уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", – заявил Шумилин в комментарии XSPORT.

Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане-2018, Рио-де-Жанейро-2016 и Сочи-2014 сумма призовых за медали была одинакова.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
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