Олимпиада-2020: стал известен бюджет турнира, который еще вырастет

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвали бюджет турнира. Он составил 12,6 миллиарда долларов (1,35 триллиона иен), но будет еще расти.

Примерно по 6 миллиардов долларов потратят власти Токио и организационный комитет. Остальная сумма покроет правительство Японии, передает "Радио Свобода".

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Однако и сумма в 12,6 миллиарда долларов не окончательная. Ведь в этот бюджет еще не включены затраты на перенос легкоатлетических соревнований (марафона и спортивной ходьбы) из столицы Японии в Саппоро. Причина переноса – в Токио ожидается аномальная жара, которая поставит под угрозу здоровье спортсменов. Поэтому сейчас идут споры с Международным олимпийским комитетом о том, кто понесет эти расходы.

Также в бюджете заложили более 247 миллионов долларов "на случай непредвиденных обстоятельств". Среди них – стихийные бедствия.

Сколько стоили Олимпийские игры

Бюджет Олимпиады-2020 не стал крупнейшим в истории. Пока что рекорд среди летних Олимпиад удерживает Лондон-2012. На него организаторы потратили 16,3 миллиарда долларов. Следующая Олимпиада в Рио в 2016 году обошлась в 9,75 миллиарда долларов.

Бюджет Олимпийских игр в Париже 2024 года оценили в 7,6 миллиарда долларов. Игры 2028 года в Лос-Анджелесе будет стоить 6,9 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что это предварительные данные, а уже ближе к турнирам эти суммы растут.

Относительно зимних Олимпиад, то первенство удерживает Россия. Турнир в Сочи в 2014 году обошелся в 51 миллиард долларов. Все из-за того, что в стране-агрессоре пришлось возводить все спортивные объекты с "нуля". Для примера, следующая Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане обошлась стране в 12,5 миллиарда долларов. При этом на организацию самих Игр в Пхенчхане были потрачены 2,4 млрд долларов. Остальные средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Наиболее затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхьончхан, который расположен в 170 километрах от столицы. На этот проект ушло 3,4 миллиарда долларов.

Почему Олимпиады убыточны

За последние 15 лет ни одна из Олимпиад зимних и летних не стала слишком прибыльной для страны-хозяйки, а в некоторых странах вообще привела к катастрофическим экономическим последствиям. Спортивная инфраструктура, которая строилась к этим Играм, в большинстве случаев просто остается запущенной.

На экономические последствия после Олимпиад обратили внимание в 1976 году. Потери в Монреале, который принимал летние Игры, составили 1,2 миллиарда долларов. Из-за этого в городе ввели специальный налог на продажу табачных изделий. Но и этого не хватило, чтобы оплатить все долги. Лишь в декабре 2006 года, то есть через 30 лет, Монреаль выплатил все долги.

На подготовку к летней Олимпиаде в Афинах было использовано около 14 миллиардов долларов. При этом доходы за данный "спортивный праздник" не превысили 1,78 миллиарда долларов, а некоторые эксперты считают проведение Олимпиады причиной дефолта в Греции. Сейчас олимпийские поселки там полностью заброшены.