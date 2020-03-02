Олимпиада-2020 в Токио может состояться без зрителей

Рассматривается вариант, при котором из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 покажут только по телевизору.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail, такое решение позволит уменьшить распространение заболеваемости коронавирусом среди людей.

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Также, это позволит удовлетворить многотысячные телевизионные контракты и рассматривается как альтернатива отмены мероприятия или переноса.

Ранее член МОК Ричард Паунд сообщал, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.



Жители Токио вынуждены ходить в масках из-за эпидемии коронавируса

Данные заболеваний коронавирусом в мире на 2 марта

По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 людей по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.