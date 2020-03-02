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Олимпиада-2020 в Токио может состояться без зрителей

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Рассматривается вариант, при котором из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 покажут только по телевизору.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail, такое решение позволит уменьшить распространение заболеваемости коронавирусом среди людей.

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Также, это позволит удовлетворить многотысячные телевизионные контракты и рассматривается как альтернатива отмены мероприятия или переноса.
Ранее член МОК Ричард Паунд сообщал, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.


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Данные заболеваний коронавирусом в мире на 2 марта

По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 людей по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.

  • В Италии зафиксировали 34 смертельных случая, от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 694 случая заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
  • В Беларуси и Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
  • В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
  • В Иране подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели пятеро чиновников.
  • После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 44 тысячи человек.
  • Первый случай заражения зафиксировали и в Новой Зеландии. Заболел 60-летний мужчина, который недавно вернулся из Ирана.
  • В Северной Ирландии заболела женщина, которая недавно вернулась из путешествия по Италии.
  • Также по одному случаю зафиксировано в Нигерии, Сан-Марино, Нидерландах, в Люксембурге, Армении и на Эквадоре.
  • В Грузии подтвердили три случая заражения коронавирусом.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Олимпиада-2020 Здоровье Коронавирус Covid-19 Спорт
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