Олимпиада-2020 в Токио может состояться без зрителей
Рассматривается вариант, при котором из-за эпидемии коронавируса Олимпиаду-2020 покажут только по телевизору.
Об этом сообщает британское издание Daily Mail, такое решение позволит уменьшить распространение заболеваемости коронавирусом среди людей.
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Также, это позволит удовлетворить многотысячные телевизионные контракты и рассматривается как альтернатива отмены мероприятия или переноса.
Ранее член МОК Ричард Паунд сообщал, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.
Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Жители Токио вынуждены ходить в масках из-за эпидемии коронавируса
Данные заболеваний коронавирусом в мире на 2 марта
По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 3 048 человек. Общее количество инфицированных – 89 073 людей по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
- В Италии зафиксировали 34 смертельных случая, от коронавируса. Специалисты подтвердили 1 694 случая заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
- В Беларуси и Чехии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
- В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
- В Иране подтвердили 978 случаев заражения коронавирусом. Официально сообщили о 34 смертях. Известно, что также коронавирусом заболели пятеро чиновников.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 44 тысячи человек.
- Первый случай заражения зафиксировали и в Новой Зеландии. Заболел 60-летний мужчина, который недавно вернулся из Ирана.
- В Северной Ирландии заболела женщина, которая недавно вернулась из путешествия по Италии.
- Также по одному случаю зафиксировано в Нигерии, Сан-Марино, Нидерландах, в Люксембурге, Армении и на Эквадоре.
- В Грузии подтвердили три случая заражения коронавирусом.
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