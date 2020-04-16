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Олимпиада и Евро без зрителей: советник ВОЗ дал неутешительный прогноз

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Зеке Эмануэль / WHYY

Преподаватель медицинской кафедры университета Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Зеке Эмануэль отметил, что болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов только осенью 2021 года.

Эмануэль обсуждал будущее спортивных мероприятий на специальных дебатах и выдал прогнозы, которые могут распространиться на другие спортивные события, такие как футбольные чемпионаты, включая Евро-2020, пишет Marca.

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Не понимаю, почему некоторые считают, что масштабные события – конференции, концерты и спортивные турниры можно будет проводить уже этой осенью. Их возвращение является реальным только осенью 2021 года,
– сказал Эмануэль.

Это означает, что Евро-2020 и Олимпиада в Токио, которые перенесены на лето 2021 года могут пройти при пустых трибунах.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Здоровье ВОЗ Олимпиада-2020 Евро-2020
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