Олимпиада и Евро без зрителей: советник ВОЗ дал неутешительный прогноз
Преподаватель медицинской кафедры университета Пенсильвании и советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Зеке Эмануэль отметил, что болельщики смогут вернуться на трибуны стадионов только осенью 2021 года.
Эмануэль обсуждал будущее спортивных мероприятий на специальных дебатах и выдал прогнозы, которые могут распространиться на другие спортивные события, такие как футбольные чемпионаты, включая Евро-2020, пишет Marca.
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Не понимаю, почему некоторые считают, что масштабные события – конференции, концерты и спортивные турниры можно будет проводить уже этой осенью. Их возвращение является реальным только осенью 2021 года,
– сказал Эмануэль.
Это означает, что Евро-2020 и Олимпиада в Токио, которые перенесены на лето 2021 года могут пройти при пустых трибунах.
- Евро-2020 УЕФА перенес на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения турнира 11 июня – 11 июля.
- Олимпийские игры в Токио были перенесены и теперь пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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