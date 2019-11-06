Олимпиада нужна любому государству, но есть вопрос цены и эффективности, – Олег Немчинов

В конце октября мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город подаст заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года и посоревнуется за право принимать юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.

О такой перспективе мы расспросили государственного секретаря министерства молодежи и спорта (сейчас происходит процедура ликвидации министерства) Олега Немчинова.

– Заявление о предоставлении Львовом заявки на проведение Олимпиады стало для Вас сюрпризом?

– Да, полным. Это было заявление Андрея Садового, а Сергей Бубка очень воспитанный и интеллигентный человек и когда он приезжает в гости, то он не может не порадоваться местным инициативам.

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– Зеленский тоже говорил об Олимпиаде еще в июле месяце ...

– Он немножко иначе говорил. Я присутствовал при этом. Это было во время награждения наших футболистов и сборной, которая хорошо выступила в Минске на Европейских играх. Это заявление было об амбициях, не было никакой даты, тем более лето или зима не говорилось. Не говорилось о конкретном годе, где заявку надо за пол года подать.

Как подает информацию сайт президента Владимира Зеленского. Во время встречи 16 июля 2019 года с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым и президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой, Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.



"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", – заявил Зеленский.



Со своей стороны Сергей Бубка отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку – это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя – в 2032 году. Вместе с тем президент Национального олимпийского комитета Украины отметил, что сейчас наиболее реалистично провести в нашей стране одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

– А предложение президенту Белоруссии провести совместную Олимпиаду?

– Оно, по моему мнению, является более реалистичной. Почему нет? Но тут речь идет о летнюю Олимпиаду.

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– Министерство по первым заявлениям президента делало подсчеты потребностей для Олимпиады, подачи заявки?

– Нет. Конечно, нет. Мы сейчас в стадии ликвидации, поэтому нам точно не до Олимпиады. Плюс, опыт Евро-2012 говорит, что в случае организации таких проектов создается специальный орган исполнительной власти, которым когда-то было "Национальное агентство Украины по вопросам Евро-2012". И в рамках него это реализуется. Плюс, насколько я понимаю, заявку подает конкретный город совместно с Национальным олимпийским комитетом. Такие вещи – это не прерогатива министерства, которое формирует политику. Это прерогатива местной власти, которая хочет тратить средства и олимпийского комитета, который хочет это легализовать.

– Но за деньгами они все равно придут к государству, так как средняя стоимость предыдущих Олимпиад 10 миллиардов.

– Это еще оптимистическая сумма, потому что по зиме у нас кроме аэропорта ничего нет. Я еще не видел никаких обращений от НОК или города относительно подачи заявки и поддержки.

– Ваша позиция, как госсекретаря: Украине нужна Олимпиада?

– Конечно, Олимпиада нужна любому государству. Точка! И после этого начинаем задавать вопрос: цена и эффективность использования после Олимпиады. Пример 2014 года из Сочи – это классические "белые слоны". При российском казнокрадстве, уже абсурдном, это "белые слоны", которые не используются в дальнейшем. В Сочи нет профессиональной хоккейной команды, нет других активностей. В нашем случае что будет после?

Напомним, что кроме Львова, среди претендентов на проведение зимней Олимпиады-2030 также Саппоро (Япония), Лиллехаммер (Норвегия), Варшава (Польша), Прага (Чехия) и Алматы (Казахстан).