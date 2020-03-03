Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить до конца 2020 года
Летние Олимпийские игры в Токио могут отложить до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.
Как пишет Daily Mail, об этом заявила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото.
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"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это можно трактовать как возможность отсрочки", – заявила Хасимото.
Игры в Токио запланированы на период с 24 июля до 9 августа. И Япония, и МОК настаивают на том, что они обязаны состояться в запланированное время. Ранее сообщалось о возможном проведении Олимпиады-2020 без зрителей.
Любой перенос Игр будет очень дорогостоящим. Сейчас известно, что бюджет будущей Олимпиады составляет 12,51 млрд долларов. При этом правительство Японии потратило 1,112 млрд долларов для строительства олимпийского стадиона.
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Вспышка коронавируса Covid19 и спорт
- Коронавирус, который вспыхнул в китайском городе Ухань, внес свои коррективы и в мир спорта. Из-за него пришлось перенести этап Формулы-1, который должен был состояться в Шанхае 19 апреля. Когда состоится гран-при Китая – пока неизвестно. Под угрозой и проведение дебютного гран-при Вьетнама 5 апреля.
- В Европе крупнейший очаг вспышки коронавируса – Италия. При этом среди инфицированных – профессиональный футболист. Не обошлось и без жертв. 23-летняя Ильхам Шейхи из Ирана стала первой футболисткой, которая умерла из-за заболевания новым коронавирусом. Также подтвердили наличие коронавируса и у российского футболиста любительского клуба и работника Российского футбольного союза Давида Берова.
- В Италии перенесли часть матчей чемпионата. Среди перенесенных матчей – и принципиальное дерби "Ювентус" – "Интер". Матч изначально должен был состояться без зрителей 1 марта, но впоследствии решили перенести игру на более поздний срок.
- Матч Лиги Европы в Милане между "Интером" и "Лудогорецом" провели без зрителей из-за предупредительных мер в стране. Сами игроки "Лудогорца" прибыли в Италию в специальных масках.
- Между тем во Франции отменили традиционные рукопожатия перед игрой. К такому же шагу прибег и английский "Ньюкасл" в своих матчах. При этом в Англии рассматривают вариант, когда матчи могут состояться без зрителей. А в Венгрии местный клуб "Гонвед" отправил своего главного тренера итальянца Джузеппе Саннино на карантин после его посещения родины.
- Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место состоится без зрителей на трибунах. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.