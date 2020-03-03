Олимпиаду в Токио из-за коронавируса могут отложить до конца 2020 года

Летние Олимпийские игры в Токио могут отложить до конца 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса.

Как пишет Daily Mail, об этом заявила президент конькобежного спорта Японии и член Палаты советников Японии Сейко Хасимото.

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"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это можно трактовать как возможность отсрочки", – заявила Хасимото.

Игры в Токио запланированы на период с 24 июля до 9 августа. И Япония, и МОК настаивают на том, что они обязаны состояться в запланированное время. Ранее сообщалось о возможном проведении Олимпиады-2020 без зрителей.

Любой перенос Игр будет очень дорогостоящим. Сейчас известно, что бюджет будущей Олимпиады составляет 12,51 млрд долларов. При этом правительство Японии потратило 1,112 млрд долларов для строительства олимпийского стадиона.

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