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Олимпиаду в Токио могут перенести на один-два года из-за коронавируса, – The Wall Street Journal

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Олимпийские игры в Токио могут перенести с лета 2020 года. При этом на один или два года.

Такое мнение в интервью высказал член организационного комитета Олимпиады-2020 Хараюку Такахаши в интервью The Wall Street Journal. По его мнению, такое решение было бы наиболее оптимальным, чтобы уменьшить финансовые потери организаторов.

"Я не думаю, что Игры могут быть отменены. У Международного олимпийского комитета будут большие проблемы в этом случае. Одни только права на трансляцию в США стоят огромных денег, которых комитет лишится в случае отмены Олимпиады", – рассказал Хараюку Такахаши.

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Поэтому среди трех вариантов – отмена Олимпиады-2020, проведение соревнований без зрителей или перенос турнира на один-два года, именно последний был бы наименее убыточным в финансовом плане. Например, только США вложили в рекламу Олимпиады-2020 1,25 миллиарда долларов.

  • Однако если переносить Олимпийские игры на более поздний срок, то их вряд ли удастся провести в 2021 году. Календарь соревнований на этот период уже расписан, и провести такое массовое мероприятие маловероятно. Зато соревнования можно провести в 2022 году.
  • Стоит отметить, что в 2022 году состоятся еще два массовые спортивные мероприятия – зимняя Олимпиада в Пекине (4-20 февраля) и Чемпионат мира по футболу в Катаре (21 ноября – 18 декабря).
  • Олимпиада 2020 в Токио должна состояться с 24 июля по 9 августа. За медали будут бороться 11 тысяч спортсменов. Бюджет Олимпиады уже превысил 12 млрд долларов.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Олимпиада-2020
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