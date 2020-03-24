Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год
Олимпийские игры в Токио в 2020 году могут не состояться. Власти Японии согласились перенести соревнования на 2021 год.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе Международного олимпийского комитета Томасу Базу перенести Олимпиаду-2020 на следующий год, сообщает NHK.
Причиной стала вспышка коронавируса в мире, который ставит под угрозу жизнь болельщиков и невозможность спортсменов подготовиться к соревнованиям как следует.
На когда именно перенесут Олимпийские игры – пока неизвестно.
Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа.
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