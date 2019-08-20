Олимпиакос – Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов

73 Читати новину українською

На кону групповой этап Лиги Чемпионов. "Олимпиакос" в раунде плей-офф принимает "Краснодар", который сенсационно выбил на предыдущей стадии португальский "Порту".

Отметим, что с начала марта "Олимпиакос" выиграл дома все матчи. Негостеприимный прием "Краснодару" пирейцы готовят в среду – матч Лиги чемпионов на арене "Караискакис" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также: Аякс – АПОЭЛ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Очередной неожиданности от кубанцев, по крайней мере в Греции, эксперты не ждут.

Прогноз MarathonBet

"Олимпиакос" фаворит – коэффициент двойка на победу хозяев, на гостей – 3,94. Ничья – 3,38.

Ливня голов в Пирее ожидать не стоит. Коэффициент – 2,375 на то, что соперники забьют на двоих минимум три мяча. Тотал менее двух с половиной – лишь 1,65.

Прогноз букмекерів на матч
Прогноз букмекеров на матч "Олимпиакос" – "Краснодар"

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
392349
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
сегодня 19:19 Кубок Украины: результаты матчей 20 августа
11
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4410
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4934
23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
сегодня 18:57 23-летний чемпион Европы по Украине сменил спорт на цирк: фото и видео
24
Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
сегодня 17:08 Усик начал спарринги перед дебютом в супертяжелом весе: видео
53
Новости
Больше новостей
Залиште відгук