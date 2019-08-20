Олимпиакос – Краснодар: прогноз букмекеров на матч Лиги Чемпионов

На кону групповой этап Лиги Чемпионов. "Олимпиакос" в раунде плей-офф принимает "Краснодар", который сенсационно выбил на предыдущей стадии португальский "Порту".

Отметим, что с начала марта "Олимпиакос" выиграл дома все матчи. Негостеприимный прием "Краснодару" пирейцы готовят в среду – матч Лиги чемпионов на арене "Караискакис" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Очередной неожиданности от кубанцев, по крайней мере в Греции, эксперты не ждут.

Прогноз MarathonBet

"Олимпиакос" фаворит – коэффициент двойка на победу хозяев, на гостей – 3,94. Ничья – 3,38.

Ливня голов в Пирее ожидать не стоит. Коэффициент – 2,375 на то, что соперники забьют на двоих минимум три мяча. Тотал менее двух с половиной – лишь 1,65.



Прогноз букмекеров на матч "Олимпиакос" – "Краснодар"