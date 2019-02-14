Олимпиакос – Динамо: анонс матча Лиги Европы

Первый официальный матч в 2019 году киевское "Динамо" проведет в Греции. Именно там украинская команда сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Соперником будет непростой "Олимпиакос". Все самое интересное о матче – в анонсе Спорт24.

Олимпиакос – Динамо. Главное

Что: первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: стадион "Георгиос Карайсакис", Афины, Греция

Когда: четверг, 14 февраля, 19:55

Трансляция: телеканал "Футбол 1", сайт видеосервиса Oll.tv, текстовая трансляция на сайте 24 канала

Арбитры: Крейг Поусон, Ли Беттс, Иан Хуссин (Англия)

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Перед матчем

Лига Европы – чуть ли не единственный шанс для "Динамо" спасти неоднозначный сезон. Команда так и не сумела ничего противопоставить "Шахтеру" в чемпионате Украины. Хотя, если в УПЛ еще можно побороться за чемпионство, то на евроарене киевляне выглядят довольно странно. Одни матчи они выигрывают на "морально-волевых", другие – чуть ли не "сливают" более слабым соперникам.

Это будет первый матч для команды в 2019 году после трансферного окна. Так что здесь будет интересно взглянуть на то, с чем команда Александра Хацкевича подошла к первым матчам. Поэтому все внимание будет приковано к новичку Франу Солю. На зимних сборах он не слишком впечатлял. Команда долго не могла забить, чувствовалось, что он еще не успел сыграться с партнерами. Это отметил и сам Хацкевич.

"Работой Франа Соля я полностью доволен. Возможно, ему надо было на сборах забить, но надеюсь, что все его голы еще впереди. Нам еще нужно научиться правильно использовать те моменты, когда он открывается... Он – обученный игрок. А у нас есть квалифицированные игроки, которые могут отдать и последний пас. Я надеюсь, что уже в матче [против "Олимпиакоса"] он начнет забивать", – заявил Александр Хацкевич.

Да и с момента его подписания игровые связи с партнерами должны были бы уже наработаться. Как оно будет – покажет игра.

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"Олимпиакос" перед матчем с "Динамо"

Если для "Динамо" это будет первая официальная игра (до этого команда сыграла 7 товарищеских матчей на сборах в Испании), то "Олимпиакос" уже проводит официальные встречи. Перед матчем против "Динамо" греческая команда потерпела поражение от ПАОКа в чемпионате 3:1. После этого тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш заявил, что в матче против "Динамо" он проведет ротацию состава.

Кроме этого, некоторые игроки "Олимпиакоса" получили травмы и не сыграют против "Динамо". Среди них Омар Эль-Абделлауи и Костас Фортунис.

Стоит добавить, что зимой "Олимпиакос" немало поработал на трансферном рынке. Греки подписали нападающего Франко Солдано, который мог перейти и в "Динамо". А также игрока сборной Греции Йоргиса Масураса. Среди новичков команды – бывший вратарь российского "Зенита" Юрий Лодыгин.

Потери "Динамо"

Киевская команда в этом матче точно не сможет рассчитывать на Артема Беседина, который восстанавливается после травмы. Также не сыграет за "Динамо" и Витор Буэно. Под вопросом участие в игре и Тамаша Кадара.

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Слово тренерам

"Нам будет противостоять очень сильная команда. Умения футболистов Динамо все хорошо знают. У киевлян есть новые игроки и исполнители с международным опытом, они очень хорошие футболисты. Это будет тяжелая игра, мы сделаем все возможное, чтобы завтра получить положительный результат. У нас есть представление о сопернике. Для Динамо это будет первая официальная игра, но мы знаем, что за последние 20 дней они сыграли 7 матчей. Мы понимаем, как нужно играть", – заявил главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш.

"Глобальная цель в Лиге Европы? Победить. Иначе зачем тогда участвовать, если не ставить задачу побеждать? "Олимпиакос"? Эта команда очень сильная, она демонстрирует агрессивный футбол как дома, так и на выезде. С ними мы должны быть сконцентрированными на протяжении всего матча", – заявил тренер киевлян Александр Хацкевич.

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Прогноз на матч

Делать прогноз на первую игру "Динамо" в 2019 году довольно сложно. Ведь команда до этого играла только товарищеские матчи. Поэтому неизвестно, как игроки вошли во вторую половину сезона. Это может сыграть против них. Таким образом результативным результатом для "Динамо" будет даже ничья. Главное – забить гол. Следовательно, может быть минимальное поражение "Динамо" 1:0 или 2:1.