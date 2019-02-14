Олимпиакос – Динамо: где смотреть онлайн матча Лиги Европы

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Олимпиакос - Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы
Олимпиакос – Динамо: где смотреть онлайн матча Лиги Европы / twitter.com/DynamoKyiv

Киевское "Динамо" проведет первый официальный матч в 2019 году. "Бело-синие" возобновят сезон матчем 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса". Посмотреть матч можно будет в Украине.

Показ матчей Лиги Европы в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет транслироваться матч "Олимпиакос" – "Динамо". Начало трансляции – в 19:50. Кроме того, в 19.00 на телеканале "Футбол 1" стартует программа "Путь в Баку", в которой приглашенные гости дадут прогноз на матч.

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Смотреть онлайн матч "Олимпиакос" – "Динамо" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Айнтрахт" проведет Спорт24. Она начнется незадолго до начала матча.

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Матч Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо" состоится в четверг, 14 февраля. Начало встречи – в 19:55. Ответный матч состоится в Киеве 21 февраля. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Лига Европы
Источник: 24 Канал
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