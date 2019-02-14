"Динамо" вырвало ничью в матче с "Олимпиакосом"

"Динамо" сыграло в результативную ничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Киевская команда в Афинах в конце матча избежала поражения от "Олимпиакоса".

Олимпиакос – Динамо 2:2

Голы: Хассан, 10, Диас, 40 – Буяльский, 28, Вербич, 90

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Первый официальный матч в 2019 году киевляне начали неудачно. Уже на 10 минуте активная игра "Олимпиакоса" завершилась голом Ахмеда Хассана. Египтянин в штрафной получил передачу от Фортуниса и мощным ударом не оставил шансов Денису Бойко – 1: 0.

Забитый гол греков не остановил. Хозяева поля продолжили наседать на ворота "Динамо" и на 19 минуте Фортунис едва не увеличил преимущество. Правый защитник Кендзера отдал неудачный пас на Бойко и форвард греков, обведя Дениса, попал в штангу.

Как говорит футбольная мудрость, не забиваешь ты – забивают тебе. Кендзера, который наварил в начале матча на 28 минуте присоединился к атаке. Поляк в падении отдал передачу на Буяльского, который без проблем переправил мяч в сетку ворот "Олимпиакоса" – 1:1.

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Киевлянам после гола не удалось перехватить инициативу. В частности, подопечные Александра Хацкевича владели территориальным преимуществом, но не знали, как его воплотить в опасные моменты. В то же время много для гола не нужно "Олимпиакосу". Португалец Диас решил проверить бдительность Дениса Бойко дальним ударом. Денис такой удар не ожидал и позволил мячу залететь в сетку. Поэтому первый тайм завершился со счетом 2:1.

После перерыва первая настоящая возможность сравнять счет была у Николая Шапаренко. Вербич отдал передачу на Соля, который в падении отбросил мяч на Николая. Однако Шапаренко не сумел нанести точный удар по воротам "Олимпиакоса". На 64 минуте опасный штрафной на подступах к владениям вратаря греков заработал Вербич. Словенец взялся исполнять стандартное положение, однако не попал.

"Динамо" заметно перехватило инициативу. На 70 минуте Джозе Са продемонстрировал чудеса реакции. Голкипер греков отбил прицельный удар Цыганкова. Виктор пробивал из пределов штрафной, но заработал только угловой. За 2 минуты хозяева могли наказать киевлян. В частности, Бойко непонятно для чего выбежал навстречу Поденсе, однако хавбек не воспользовался ошибкой Дениса и не попал в пустые ворота.

На протяжении второго тайма команды продолжили играть на встречных курсах. "Динамо" заметно владело инициативой и в конце встречи таки достигли своего. На 90 минуте Цыганков в штрафной скинул на Вербича, который слету занес мяч в ворота хозяев – 2:2.

Времени, чтобы вырвать победу у команд не осталось, поэтому боевая ничья 2:2. Уже 21 февраля клубы проведут ответный матч в Киеве на НСК "Олимпийский".

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