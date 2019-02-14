Олимпиакос – Динамо: онлайн матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет против греческого "Олимпиакоса". Матч состоится в Афинах. И это будет первая официальная игра "Динамо" в 2019 году.

Читайте также: Олимпиакос – Динамо: анонс матча Лиги Европы Команды подходят к этому матчу в довольно разных состояниях. Если "Динамо" играло товарищеские матчи на сборах (и не всегда слишком удачно), то "Олимпиакос" перед этим на выходных уступил своему главному конкуренту – ПАОКу, за который выступает украинец Евгений Шахов. Матч "Олимпиакос" – "Динамо" начнется в 19:55.