Олимпиакос – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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Олимпиакос - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 2018/19
Олимпиакос – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы / twitter.com/DynamoKyiv

Для киевского "Динамо" спасти не слишком выразительный сезон может только выступление в Лиге Европы. Команда Александра Хацкевича ставит перед собой задачу пройти как можно дальше. На пути киевлян может стать "Олимпиакос".

Букмекеры в первом матче между этими командами в Греции отдают предпочтение именно "Олимпиакосу". В William Hill на победу хозяев поля выставили коэффициент 1,95. В то время как победа "Динамо" оценена в 4,20. Ничья в матче – 3,30.

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При этом шансов на выход в 1/8 финала Лиги Европы пока больше именно у "Динамо". На их проход в следующий раунд стоит коэффициент 1,67. На то, что дальше пройдет "Олимпиакос" – 2,10.

Похожие коэффициенты дает и PariMatch – 4,20 на победу "Динамо". Победа "Олимпиакоса" – 1,98. На то, что матч закончится в ничью – 3,40.

Что касается прохода в следующий раунд, то здесь показатели несколько отличаются от предыдущих в пользу греческой команды. Однако "Динамо" по-прежнему фаворит в этой паре – 1,77 на их проход в противовес 2,05 на проход "Олимпиакоса".

Самый низкий коэффициент на победу "Динамо" – у "Фаворит спорт". Их эксперты оценили победу киевлян в 3,75. Победа "Олимпиакоса" – 2,02. Ничья – 3,45.

Между тем шансы на проход в следующий раунд здесь почти равные – 1,84 на "Динамо" и 1,97 на "Олимпиакос".

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Матч "Олимпиакос" – "Динамо" состоится в четверг, 14 февраля. Начало встречи в 19:55. Матч-ответ состоится в Киеве 21 февраля. Победитель этой пары выйдет в 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги: Спорт Динамо Футбол Лига Европы
Источник: 24 Канал
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