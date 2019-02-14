"Олимпиакос" открыл счет в матче с "Динамо": видео
Греческий "Олимпиакос" уже на 10 минуте открыл счет в матче с киевским "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Олимпиакос – Динамо 0:0
Голы: Хассан, 10
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На десятой минуте свою фамилию на табло записал Ахмед Хассан, который мощным ударом прошил Дениса Бойко – 1:0.
Источник: 24 Канал
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