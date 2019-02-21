"Олимпиакос" посоветовал фанатам в Киеве не вступать в дискуссии о войне на Донбассе и России
Греческий "Олимпиакос" перед матчем с "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" опубликовал ряд правил для своих болельщиков. Среди них просьба не вступать в политические дискуссии и не использовать российскую символику.
На официальном сайте клуба фанатам "Олимпиакоса" в Киеве не рекомендуется:
вступать в политические дискуссии, особенно о войне на Востоке Украины
использовать флаги Российской Федерации и другие символы РФ
использовать символику "Олимпиакоса" на улицах
использовать флаги СССР и другую коммунистическую символику на улицах
использовать символику московского Спартака на улицах (у "Олимпиакоса" и "Спартака" одинаковые красно-белые цвета).
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Также фанатам не рекомендуется пользоваться общественным транспортом в Киеве, а при необходимости ездить на такси.
Такие рекомендации не лишены смысла. Во время матча в Афинах 14 февраля между болельщиками "Динамо" и правоохранителями на трибунах возникла драка. Перед тем столкновения были и между фанатами обоих клубов на улицах города. Также за день до матча в Киеве подрались фанаты "Динамо" и немецкого "Айнтрахта", которые направлялись в Харьков на матч с "Шахтером".