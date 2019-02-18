"Олимпиакос" потерял лидера команды перед игрой с "Динамо"

Полузащитник греческого "Олимпиакоса" Лазарос Христодулопулос не сможет принять участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против киевского "Динамо".

32-летний лидер греков травмировался в матче с АЕКом, который его команда выиграла 4:1.

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Футболист получил разрыв крестообразной связки левого колена и пропустит остаток сезона. Ожидается, что игрок будет прооперирован 19-20 февраля, информирует Gazzetta.gr.

В первом матче с "Динамо" Христодулопулос отыграл 10 минут, он вышел на замену на 81-й минуте.

Всего в текущем сезоне он провел 26 матчей в составе "Олимпиакоса", в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Матч "Динамо" – "Олимпиакос" состоится 21 февраля на НСК "Олимпийский". Первая игра между командами в Греции завершилась результативной ничьей 2:2.

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