"Олимпиакос" разгромил чемпиона Греции перед матчем Лиги Европы с "Динамо"

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"Олимпиакос" одолел АЕК
"Олимпиакос" одолел АЕК / twitter.com/olympiacos_org

Греческий "Олимпиакос", соперник киевского "Динамо" по 1/16 финала Лиги Европы, одержал фантастическую победу в Суперлиге.

В матче 21 тура чемпионата Греции "Олимпиакос" на своем поле уверенно обыграл АЕК (4:1), за который выступает украинец Дмитрий Чигринский.

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Подопечные Педру Мартинша все свои четыре мяча забили уже во второй половине противостояния. За хозяев отличились Мохамед Камара (50 минута), Костас Фортунис (72, 87) и Ахмед Хассан (83).

Что касается АЕКа, то свой единственный в этой встрече гол они провели уже на третьей минуте. За гостей забил Эзикель Понсе.

После этой игры "Олимпиакос" остался на втором месте, но оторвался от третьего АЕКа уже на 8 очков.

В следующем матче "Олимпиакос" сыграет на выезде против киевского "Динамо" в Лиге Европы. Начало игры в 22:00. Первый поединок завершился вничью – 2:2.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Динамо
Источник: 24 Канал
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