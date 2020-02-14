Олимпийская чемпионка Харлан впервые показала фото с новым бойфрендом – он из Италии

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан уже больше года в новых отношениях: ее бойфрендом стал коллега, итальянский саблист Луиджи Самеле.

В пятницу, 14 февраля, в День святого Валентина девушка поделилась трогательной фотографией с любимым.

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На снимке Ольга Харлан нежно обнимает спящего Луиджи Самеле, с которым она знакома очень давно – еще с 16 лет.



Ольга Харлан с бойфрендом Луиджи Самеле / Фото: Instagram

Что известно о Луиджи Самеле?Луиджи Самеле на три года старше Ольги, ему 32 года. Самеле достаточно титулованный спортсмен: трехкратный чемпион Европы, серебряный призер чемпионатов мира-2010 и 2018, а также обладатель бронзовой медали Олимпийских игр-2012.



Итальянец очень трепетно относится к своей семье. В его Instagram постоянно мелькают снимки с братьями, родителями и маленьким племянником. Впрочем, Ольга Харлан тоже предпочитает отдых в семейном кругу и при первой же возможности приезжает в родной Николаев.

К слову, Ольга Харлан была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко. Их брак длился четыре года и завершился в 2018 году.