24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Олимпийская чемпионка Кастер Семеня переплюнула рекорд звездного Роналду: видео

- Читати новину українською
Кастер Семеня / twitter.com/caster800m

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня приняла челлендж, который бросил один из лучших футболистов планеты португалец Криштиану Роналду в своем инстаграме.

Южноафриканка в своем инстаграме опубликовала видео, на котором она на скорость делает упражнения на пресс. Ей удалось сделать 176 скручиваний за 45 секунд, превзойдя результат звездного португальца, который сделал 142 повторения.

Читайте также #Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео

Привет. Спасибо Криштиану за вызов, сам зверь сделал все возможное, а мне удалось набрать 176 в течение 45 секунд. Неплохо для воскресенья,
– написала легкоатлетка.

Добавим, что после победы на чемпионате мира 2009 года Семеня пришлось отбыть проверку пола из-за низкого голоса. Ее отстранили от соревнований до 16 июня 2016 года, после чего подозрения были сняты.

Достижения Кастер Семеня

  • Чемпионка Всеафриканские игр 2015 (800 м).
  • Трижды поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате Африки (800 м, 1500 м, 4х400 м).
  • В 2009 году стала чемпионкой мира на дистанции 800 м. Серебряная и бронзовая призерка чемпионата мира на дистанциях 800 м и 1500 м соответственно.
  • Олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 800 м. Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (800 м).

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.

Автор: София Кулай
Теги: легкая атлетика Криштиану Роналду Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:19 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
Новини України 14885
6 апреля , 22:02 Жена украинского боксера записала сексуальное видео в минимальном бикини
Бокс 5765
сегодня , 07:20 Смерть мамы Гвардиолы, откровенное признание Пятова и другие новости спорта 6 апреля
Інші види спорту 531
сегодня , 04:50 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных и смертельных случаев
Лікування 39850
6 апреля , 21:43 Умер легендарный тренер Радомир Антич, который возглавлял "Барселону", "Реал" и "Атлетико"
Футбол 719
сегодня , 09:15 Киборг: Самая большая угроза для Украины – депутаты и АТОшники
Новини України 19333
6 апреля , 23:46 Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы
Здорове життя 93699
сегодня , 06:41 В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Новини України 17333
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
6 апреля 17:05 Правила игры в покер: советы для начинающих
Ігор Саджениця
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця
6 апреля 16:26 "Динамо" официально пытается отсудить деньги у иностранных клубов: причины
Михайло Гема

Новости
Больше новостей
Залиште відгук