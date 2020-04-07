Олимпийская чемпионка Кастер Семеня переплюнула рекорд звездного Роналду: видео

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Кастер Семеня приняла челлендж, который бросил один из лучших футболистов планеты португалец Криштиану Роналду в своем инстаграме.

Южноафриканка в своем инстаграме опубликовала видео, на котором она на скорость делает упражнения на пресс. Ей удалось сделать 176 скручиваний за 45 секунд, превзойдя результат звездного португальца, который сделал 142 повторения. Читайте также #Тренируйсядома: "горячие" тренировки от украинских футзалисток – видео Привет. Спасибо Криштиану за вызов, сам зверь сделал все возможное, а мне удалось набрать 176 в течение 45 секунд. Неплохо для воскресенья,

– написала легкоатлетка.

Добавим, что после победы на чемпионате мира 2009 года Семеня пришлось отбыть проверку пола из-за низкого голоса. Ее отстранили от соревнований до 16 июня 2016 года, после чего подозрения были сняты.

Достижения Кастер Семеня

Чемпионка Всеафриканские игр 2015 (800 м).

Трижды поднималась на высшую ступень пьедестала на чемпионате Африки (800 м, 1500 м, 4х400 м).

В 2009 году стала чемпионкой мира на дистанции 800 м. Серебряная и бронзовая призерка чемпионата мира на дистанциях 800 м и 1500 м соответственно.

Олимпийская чемпионка на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 800 м. Серебряный призер Олимпиады-2012 в Лондоне (800 м).

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