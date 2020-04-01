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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам потренировалась в компании медведя

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Стина Нильссон / Fischer

Титулованная шведская лыжница Стина Нильссон, недавно шокировала заявлением, что решила перейти в биатлон, на тренировке встретила неожиданного гостя.

26-летняя шведская спортсменка в родных местах проводила тренировки, когда увидела дикого зверя.

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Неожиданно на глаза Нильссон попался медведь. Рисковать и приближаться к нему лыжница не стала. Только когда медведь ушел, Стена сделала фото его следов. Чем, собственно, и похвасталась в своих соцсетях. Испуга на лице девушки не видно – скорее, радость от неожиданной встречи.

Новоиспеченная биатлонистка забавно подписала фото, что даже если бы имела винтовку, она все равно бы не попала в него, отметив, что еще не умеет хорошо стрелять из нее.

Я видела медведя! Ну не сумасшествие ли? О нет! К сожалению, у меня не было с собой моей маленькой винтовки, хотя, пожалуй, я все равно бы не попала,
– написала Нильссон.

Достижения Стены Нильссон

  • Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2008 в спринте.
  • На этой же Олимпиаде она получила еще две серебряные медали – в эстафете и в командном спринте вместе с Шарлотте Калла. Также бронзовую медаль в классической марафонской гонке на 30 км.
  • Обладательница 12 медалей чемпионатов мира и чемпионка Кубка мира в спринте.
  • Бронзовую олимпийскую медаль Нильссон завоевала в паре с Идой Ингемарсдоттер в командном спринте на Играх 2014 года в Сочи.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Лыжный спорт Новости биатлона
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