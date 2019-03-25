Олимпийская чемпионка Подкопаева во второй раз беременна

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский ждут второго ребенка.

Об этом сообщили на официальной странице в Instagram программы "Светская жизнь".

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Лилия Подкопаева беременна

Пара прибыла на вручение ежегодной премии "Человек года", где и стало известно об интересном положении спортсменки.

Сейчас у Лилии подрастают еще двое детей – приемный 13-летний сын Вадим и родная 12-летняя дочь Каролина от бывшего мужа Тимофея Нагорного.



Лилия Подкопаева с детьми

К слову, о помолвке с американским бизнесменом Игорем Дубинским, владельцем нескольких компаний и инвестиционных проектов в США, Лилия Подкопаева сообщила год назад.

Кто такая Лилия Подкопаева?

Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.

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