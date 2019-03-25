Олимпийская чемпионка Подкопаева во второй раз беременна

192 Читати новину українською
​Лилия Подкопаева беременна
​Лилия Подкопаева беременна / Фото из открытых источников

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и ее муж Игорь Дубинский ждут второго ребенка.

Об этом сообщили на официальной странице в Instagram программы "Светская жизнь".

Читайте также: "Попала под раздачу": Подкопаева прокомментировала выступления Ани Лорак в России


Лилия Подкопаева беременна

Пара прибыла на вручение ежегодной премии "Человек года", где и стало известно об интересном положении спортсменки.

Сейчас у Лилии подрастают еще двое детей – приемный 13-летний сын Вадим и родная 12-летняя дочь Каролина от бывшего мужа Тимофея Нагорного.


Лилия Подкопаева с детьми

К слову, о помолвке с американским бизнесменом Игорем Дубинским, владельцем нескольких компаний и инвестиционных проектов в США, Лилия Подкопаева сообщила год назад.

Кто такая Лилия Подкопаева?
Украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины, судья международной категории. Обладательница 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей на Кубке Европы. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, чемпионка Европы, Олимпийская чемпионка Игр в Атланте.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные новости 24 марта: ужасное ДТП с мажорами в Одессе, смерть актера на Хортице
сегодня
5067
Теги: LifeStyle Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
сегодня 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
Станіслав Безушко 82
Приятно, когда на тебя обращает внимание Роналду – игрок сборной Украины Миколенко
сегодня 10:58 Приятно, когда на тебя обращает внимание Роналду – игрок сборной Украины Миколенко
52
Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
24 марта 16:30 Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга
Михайло Гема 121
Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
24 марта 14:36 Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео
131
Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
24 марта 11:27 Усик получил титул "Человек года – 2018": фото с награждения
153
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук