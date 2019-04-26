Олимпийская чемпионка потеряла сознание во время интервью: видео

Двукратная олимпийская чемпионка по волейболу из Бразилии Жаклин Карвальо упала в обморок во время видеоинтервью, которое транслировалось в прямом эфире.

35-летняя Карвальо находилась на матче бразильской Суперлиги и давала интервью, но не закончила разговор, поскольку упала в обморок.

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Местные медиа сообщают, что в помещении было очень жарко – это могло спровоцировать обморок. Также у Жаклин резко снизилось артериальное давление.

После падения ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Карвальо – олимпийская чемпионка Пекина-2008 и Лондона-2012 в составе сборной Бразилии. Также она дважды становилась серебряным призером чемпионата мира (2006, 2010).

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