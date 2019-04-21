Олимпийская чемпионка женится на своей партнершей по сборной: фото
Пятикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Ирен Вюст женится на своей партнерши по сборной Нидерландов Летиции де Йонг.
Соответствующее фото Ирен Вюст выложила у себя в Instagram.
"К счастью, она сказала .. да! Мы поженимся", – подписала фото Ирен Вюст.
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Стоит отметить, что 33-летняя Вюст выиграла 11 медалей Олимпийских игр, в том числе пять золотых наград. Также она неоднократно выигрывала чемпионат мира. Летиции де Йонг 26 лет, и она чемпионка мира в командном спринте.
Источник: 24 Канал
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