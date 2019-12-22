Олимпийские федерации обратились к Зеленскому из-за проблем с финансированием: письмо

Национальные спортивные федерации написали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Все из-за остановки выделения средств на финансирование ряда спортивных федераций.

Финансирование прекратили в период завершающей стадии подготовки к Олимпийским играм 2020 года, отмечается в обращении. Открытое письмо опубликовала Федерация легкой атлетики Украины.

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Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии, а также за путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. И от того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и результат выступления украинских спортсменов. В такой ситуации все это находится под угрозой срыва,

– говорится в письме.

Федерации отмечают, что у них уже есть задолженность за услуги, полученные в течение 2019 года. Поэтому спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать роста долгов.

"Прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих трех с половиной лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента может быть разрушен моментально в то время, когда до достижения цели остается сделать последние шаги", - заявляют главы спортивных федераций.

В резюмирующей части письмаони просят у Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова, чтобы государство выполнило в полном объеме обязательства по финансированию, заключенные между федерациями и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Под открытым письмом подписались главы 4 федераций:

Федерации регби;

Федерации хоккея;

Федерации баскетбола;

Федерации легкой атлетики.



Открытое письмо спортивных федераций к Зеленскому и Разумкову

Что известно о прекращении финансирования спортивных федераций?

Кабинет министров Украины приостановил часть бюджетных выплат, чтобы до конца года удержать дефицит бюджета на запланированном уровне. Таким образом к концу 2019 года Госказначейская служба выделит деньги только на зарплаты, пенсии и социальные платежи.



Интересно, что именно Кабмин принимает все решения относительно государственных выплат. В то же время спортивные федерации обращаются к президенту и спикеру парламента, но не к премьеру.