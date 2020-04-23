Олимпийские игры-2020 могут не состояться: Игры невозможно перенести больше, чем на год

Олимпийские игры-2020 в Токио из-за пандемии COVID-19 перенесли на 2021 год. В Японии считают, что Игры невозможно отложить на еще более долгий срок.

Об этом заявил глава организационного комитета токийских Игр Есиро Мори, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Если подумать о спортсменах, о вопросах, связанных с организацией Игр, то технически сложно отложить их на два года", – заявил глава оргкомитета.

Он подтвердил, что имел разговор с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о возможности отложить Олимпиаду-2020 на два года. Но премьер считает перенос Игр на один год достаточным.

Олимпиада должна пройти с 23 июля до 8 августа 2021 года, а Паралимпиада – с 24 августа до 5 сентября.

Однако некоторые эксперты выразили сомнения относительно возможности провести Олимпийские игры в 2021 году до получения вакцины от коронавируса.

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В частности, специалист по инфекционным болезням из больницы Университета Кобе Кентаро Ивата заявлял, что Олимпийские игры вряд ли удастся провести в 2021 году из-зи неясности перспектив в борьбе с пандемией коронавируса.

Также перенос Игр вызовет значительные дополнительные расходы. Генсек кабмина Японии Есихиде Суга отмечал, что Токио не давал согласие на дополнительные расходы, связанные с переносом Олимпийских игр на следующий год.

Такой комментарий появился после того, как японское агентство "Киодо Цусин" сообщало, будто Абэ согласился, что расходы, связанные с переносом Олимпийских игр, японская сторона берет на себя.

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