Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко

Британский боксер, олимпийский чемпион 2012 года (в весовой категории до 56 килограммов) Люк Кэмпбелл готов выйти на бой против чемпиона мира в легком весе по версии WBA и WBO Василия Ломаченко. Причём это может быть бой за титул чемпиона мира по версии WBC.

Люк Кэмпбелл является обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе. Сейчас этим титулом обладает Майки Гарсия. Но боксер уже поднялся в высшую весовую категорию. Однако свой последний поединок боксер провел в первом полусреднем весе, где проиграл Эрролу Спенсу. Поэтому если Майки Гарсия откажется от обязательной защиты титула, то пояс чемпиона между собой разыграют именно Ломаченко и Кэмпбелл.

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Сам Кэмпбелл не прочь выйти на бой против украинца. Об этом он написал у себя в twitter.

"Кролла в бою с Ломаченко продемонстрировал смелость, но Василий показал свой уровень. Два золотых медалиста Олимпийских игр, безусловно, заслуживают встретиться друг с другом на ринге", – написал Кэмпбелл.

Courageous from Crolla but Loma showed his class yesterday. Olympic gold medalist vs Olympic gold medalist definitely has a ring to it! — Luke Campbell MBE (@luke11campbell) 14 квітня 2019 р.

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О том, что Ломаченко следующий бой может провести против Кэмпбелла, заявил и промоутер боксера и руководитель компании Top Rank Боб Арум. При этом этот бой может состояться в Лондоне. Однако, даже если стороны и договорятся, то Ломаченко сразится с Кэмпбеллом не раньше сентября 2019 года. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих. И три недели Ломаченко будет вынужден проходить в гипсе, поэтому сможет боксировать только в сентябре.