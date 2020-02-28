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Олимпийский чемпион и рекордсмен Сунь Ян дисквалифицирован на 8 лет за допинг

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал китайского пловца Сунь Яна на 8 лет. Причиной стало нарушение антидопинговых правил.

Такое жесткое наказание связано с поведением самого спортсмена. В сентябре 2019 года допинг-офицеры приехали к дому Сунь Яня, чтобы взять у него пробы. Однако самого спортсмена дома не оказалось. Хотя это было 23 часа, а спортсмены вынуждены указывать местоположение.

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Сам Сунь Янь прибыл позже со своей мамой, родственниками и охраной. Они сначала отказывались от сдачи крови и мочи на анализ. Впоследствии он кровь таки сдал, но его мама молотком ее разбила. Посреди ночи допинг-офицеров выставили за дверь с пустыми руками.

Кто такой Сунь ЯнТрехкратный олимпийский чемпион (в 2012 году на дистанциях 400 метров и 1500 метров вольным стилем, в 2016 году – 200 метров вольным стилем), 11-кратный чемпион мира, 9-кратный победитель Азиатских игр. Ему принадлежит мировой рекорд на дистанции 1500 метров (14.34,14)

В WADA были разъярены таким поведением пловца. Они требовали дисквалифицировать Сунь Яна за это. Однако в Международной федерации водных видов спорта (FINA) решила не наказывать спортсмена, ограничившись лишь предупреждением. Все из-за проблем с документацией. Руководство WADA осталось недовольно таким решением, и подало иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Суд принял сторону WADA и дисквалифицировал Сунь Яна на 8 лет. Начало дисквалификации – с момента решения суда 28 февраля 2020 года.

Стоит отметить, что Сунь Ян уже попадал в допинговые скандалы. В 2014 году он сдал положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Однако тогда пловцу удалось избежать серьезного наказания. FINA отстранила его на три месяца. При этом о дисквалификации Сунь Яна стало известно только постфактум.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Допинг Плавание Спорт
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