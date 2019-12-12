Олимпийский чемпион из России признал, что российский спорт всегда был нечестным

Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов убежден, что обвинения WADA в адрес России является не безосновательными. По его словам, российский спорт был нечестным еще с 1950-х, когда Советский Союз был принят в олимпийскую семью.

В олимпийской хартии записано, что государство не может вмешиваться в спортивную жизнь, но все российские спортивные федерации сидят в Госкомспорте, заявил Панкратов в интервью "Советскому спорту".

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По его словам, Советский Союз вступил в мир Олимпиад, обманув всех и нарушив все правила. И поскольку мировое общество хотело видеть СССР в мировом спортивном движении, то закрыла на это глаза.

Олимпийские игры – это был любительский спорт, а мы выставляли против студентов "красную машину". Не стыдно? Фетисов и команда играли против обычных студентов,

– заявил бывший спортсмен.

Он убежден, что с 1950-х годов и до сих пор российский спорт играет нечестно, обманывая весь мир. Поэтому решение WADA логично, ведь когда-то всему этому должны сказать "Стоп".

"Мы ставим все возможные законы, ищем различные лазейки, не слишком законные, справки "левые" предоставляем, "боремся". Общий принцип: обманываем и врем. Сейчас и вовсе происходит некий "бал сатаны". Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться", – заявил Денис Панкратов.

Что известно о Денисе Панкратове?Денис Панкратов – некогда популярный российский пловец, а ныне спортивный журналист и комментатор. Победитель ЧМ по плаванию, двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион Европы.



Какие санкции WADA ввела против России / инфографика 24 канала