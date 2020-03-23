Олимпийский чемпион Камерон ван дер Бург рассказал, как он переболел коронавирусом

Коронавирусом, который распространяется по миру, может инфицироваться любой человек. И даже спортсмен. Поэтому среди тех, кто заболел, есть и олимпийские чемпионы.

Одним из таких стал олимпийский чемпион по плаванию и двукратный чемпион мира Камерон ван дер Бург из Южно-Африканской Республики. Историю того, как он перенес Covid-19 и какие осложнения это вызвало в его организме, спортсмен выложил у себя в Twitter.

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"Сегодня уже 14 дней, как я борюсь с Covid-19. Безусловно, это самый страшный вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то, что я здоровый человек с сильными легкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молодой (не отношусь к группе риска).

Хотя тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, я все еще борюсь с серьезной слабостью и кашлем, который я не могу преодолеть. Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня изможденным на несколько часов.

Потери в физических кондициях огромны. Спортсмены, которые перенесут Covid-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований – хуже всего.

Атлеты продолжают тренироваться, поскольку нет никаких разъяснений относительно летних Игр, и, таким образом, подвергают себя ненужному риску. Пожалуйста, позаботьтесь о себе! Здоровье на первом месте, Covid-19 – это не шутка!", – написал Кэмерон ван дер Бург.

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Камерон ван дер Бург – олимпийский чемпион (плавание на 100 метров брассом, Лондон-2012) и серебряный призер Олимпиады (плавание на 100 метров брассом, Рио-2016)

6-кратный чемпион мира (дважды в 50-метровом бассейне и четыре раза в 25-метровом)

Рекордсмен мира на дистанциях 50 и 100 метров брассом в 25-метровом бассейне с ноября 2008 года.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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