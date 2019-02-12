Олимпийский чемпион Лондона-2012 внезапно умер в возрасте 30 лет

Олимпийский чемпион 2012 года по академической гребле в составе восьмерки Максимилиан Райнельт скоропостижно скончался в возрасте 30 лет.

Причина смерти спортсмена не называется. Об этом сообщает официальный сайт олимпийской сборной Германии.

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Сообщается, что Максимилиану стало плохо во время лыжной прогулки на беговой трассе. Медики помочь не смогли. Смерть наступила на высоте Олимпийского холма.

Кроме олимпийской медали, Райнельт также имеет в своем активе два золота чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.

Максимилиан Райнельт завершил спортивную карьеру в 2016 году, чтобы сосредоточиться на завершении медицинского образования. В начале 2019 года Райнельт стал врачом сборной Германии по гребле U23 и уже на следующей неделе должен был сопровождать команду в тренировочном лагере в Мекиненце (Испания).

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