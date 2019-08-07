Олимпийский чемпион неожиданно сменил спорт на музыку

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду британец Крис Мирс объявил о завершении спортивной карьеры.

Олимпийский чемпион Рио-2016 сообщил о том, что вместо спорта будет заниматься музыкой.

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Я завершаю карьеру. У меня получилось удивительное путешествие, которое безусловно было непростым. Но чтобы получить что-то, нужно много работать и никогда не сдаваться,

– Мирс написал на своей странице в Instagram.

Мирс отметил, что посвятит себя музыке. Музыкальный бэнд Криса имеет название Bloodline:

Теперь я работаю полный рабочий день в музыкальной индустрии. Я буду выпускать музыку вместе с кузеном Роби Макдэйдом, также я буду работать с другими артистами.

Отметим, что британский спортсмен на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году вместе со своим соотечественником Джеком Ло стали чемпионами в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.