Олимпийский чемпион Верняев: Мне жаль, что я не могу поехать в Донецк

Украинский гимнаст Олег Верняев, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях высказался о войне на Донбассе.

Верняев в интервью Youtube-каналу "INTERSPORT Украины" отметил, что хочет поехать в Донецк.

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"Почему началась война? Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить. Я столько всего наслушался по этой теме. Не буду ничего говорить, потому что что не скажешь – все будет не так".

Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать в Донецк. Мне жаль, что многие люди от этого страдают, что страна страдает – это мне жаль. Понял я для себя ответ на этот вопрос? Может быть, да,

– сказал Олег.

Что известно про Олега Верняева?Верняев – олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.



В 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы, а на Олимпийских играх в Лондоне занял 4 место в командном многоборье, и 11-е – в личном. В 2013 году завоевал серебряную и две бронзовые медали Универсиады, а также бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2014 году стал обладателем золотой медали чемпионата мира, а также золота и двух бронзовых медалей чемпионата Европы.



В 2015 году стал первым украинским спортсменом, который завоевал Кубок мира по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро принес первое золото Украине, став лучшим в упражнении на брусьях.

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