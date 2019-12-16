Олимпийский чемпион за 99 секунд нокаутировал украинского боксера: видео

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Владислав Баранов / Sparte Boxing Promotions

В Алматы на вечере бокса узбекский боксер Фазлиддин Гаибназаров победил украинца Владислава Баранова. Гаибназаров нокаутировал Баранова уже в первом раунде.

Олимпийский чемпион из Узбекистана оформил нокаут за 99 секунд, сообщает Sports.kz.

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Поединок в первом полусреднем весе не продлился даже одного раунда. На 99-й секунде Гаибназаров оформил победу нокаутом, сильно пробив Баранову по корпусу.

Видео нокаута

Таким образом, Гаибназаров выиграл восьмой бой на профессиональном ринге.

В 2016 году, выступая еще в любителях, Фазлиддин победил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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