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Олимпийского чемпиона дисквалифицировали на год за пару грубых слов о Китае в Instagram

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Чаба Бурьян / Agence France-Presse

25-летний венгерский шорт-трековик Чаба Бурьян дисквалифицирован на один год за грубое сообщения в социальных сетях о Китае.

В начале декабря Бурьян побывал на этапе Кубка мира в китайском Шанхае. Венгр был удивлен длинной очередью на пограничном контроле, где ему пришлось простоять целый час, сообщает Hungary Today.

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Он написал об этом в Instagram, добавив выражение "F*ckin China". Разгорелся скандал. Чабуа вернули из Шанхая домой, а главный тренер сборной Венгрии китаянка Чжан Цзин подала в отставку и потребовала публичных извинений.

Венгерская сторона не приняла отставку тренера, а Бурьяна за грубые высказывания дисквалифицировали на год от всех соревнований и тренировок, проводимых под эгидой национальной федерации.

Срок наказания олимпийского чемпиона истекает 5 декабря 2020 года. У Бурьяна есть право обжаловать решение о дисквалификации в ближайшие 15 дней.

Кто такой Чаба Бурьян?
Венгерский шорт-трековик, специалист в беге на короткой дорожке, олимпийский чемпион.

Золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона Бурьян получил на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году вместе с товарищами из венгерской команды в эстафете на 5000 м.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Китай Олимпиада 2018 Венгрия
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