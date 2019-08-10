Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за сексуальные домогательства к товарищу по команде

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Лим Хе Джун
Лим Хе Джун / Фото из открытых источников

Чемпион Олимпийских игр 2018 года южнокорейский конькобежец Лим Хе Джун получил годовую дисквалификацию от ассоциации спорта родной страны.

Причиной дисквалификации стали сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола, сообщает агентство Yonhap.

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Инцидент, вероятно, произошел 17 июня. Лим Хе Джун в присутствии девушек шорт-трекисток снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста.

К слову, 23-летний спортсмен сможет снова выступать на соревнованиях с 7 августа 2020 года. Также национальная ассоциация дисквалифицировала еще четырех спортсменов из-за употребления спиртных напитков.

Кто такой Лим Хе Джун?
В активе 23-летнего Лим Хе Джуна олимпийское золото Пхенчхана-2018 на дистанции 1500 метров с установленным новым олимпийским рекордом, а также бронза на 500-метровке. В этом году в активе конькобежца три награды высшей пробы на чемпионате мира, проходившем в Софии (Болгария), на дистанциях 1500 м, 1000 м и в многоборье.

 

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Теги: Спорт
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