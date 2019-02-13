Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике могут признать мужчиной

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена заявить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что двукратная олимпийская чемпионка по бегу Кастер Семеня из ЮАР должна считаться мужчиной, который чувствует себя женщиной.

IAAF хочет ввести правило, по которому спортсменки с повышенным тестостероном смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона, информирует The Times.

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Из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS. Слушания в суде состоятся на следующей неделе.

После победы Семеня на чемпионате мира в 2009 году у многих спортсменок возникли сомнения в ее гендерной принадлежности. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной, но у нее очень высокий уровень мужских гормонов.

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира в беге на 800 метров. В мае 2015 года она заключила однополый брак со своей возлюбленной Виолет Рассебоя.

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