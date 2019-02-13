Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике могут признать мужчиной

148 Читати новину українською
Кастер Семеня
Кастер Семеня / Фото из открытых источников

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) намерена заявить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что двукратная олимпийская чемпионка по бегу Кастер Семеня из ЮАР должна считаться мужчиной, который чувствует себя женщиной.

IAAF хочет ввести правило, по которому спортсменки с повышенным тестостероном смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только при условии приема лекарств, предназначенных для снижения уровня этого гормона, информирует The Times.

Читайте также: Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)

Из-за возможного введения этого правила Семеня подала иск в CAS. Слушания в суде состоятся на следующей неделе.

После победы Семеня на чемпионате мира в 2009 году у многих спортсменок возникли сомнения в ее гендерной принадлежности. Спортсменка прошла специальный тест, который показал, что бегунья является женщиной, но у нее очень высокий уровень мужских гормонов.

Семеня является двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира в беге на 800 метров. В мае 2015 года она заключила однополый брак со своей возлюбленной Виолет Рассебоя.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
В спортивном и без макияжа: Тина Кароль поразила внешним видом
13 февраля
451
Теги: Спорт легкая атлетика
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
13 февраля 21:55 Умер Виталий Хмельницкий – легендарный игрок "Динамо" и "Шахтера"
89
Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
13 февраля 19:30 Три украинских арбитра отстранены от судейства из-за ошибок и обязаны уплатить штраф
63
Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
13 февраля 17:19 Без шансов: Зинченко был нещадно раскритикован звездным партнером по команде (видео)
259
Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
13 февраля 14:19 Mercedes представила новый болид Формулы-1: фото и видео
59
Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
13 февраля 09:51 Сразу трое украинцев проведут следующие бои 29 марта в Канаде
103
Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
13 февраля 00:02 Дубль Дзаньоло позволил "Роме" победить "Порту": видео
428
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук