Олимпийскую деревню в Токио превратят в больницу для больных коронавирусом
Олимпийская деревня в Токио, которую организовали для Олимпиады-2020, может быть использована как больница для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Губернатор Токио Юрико Коикэ не исключил вариант задействовать олимпийскую деревню с 24 домами, сообщает Associated Press.
Читайте также Стала известна новая дата открытия Олимпийских игр в Токио
Также градоначальник отметил, что возможен вариант с покупкой отеля властью Токио для размещения больных.
Олимпийская деревня, рассчитанная на 11 тысяч спортсменов-олимпийцев, на 4,4 тысячи паралимпийцев и персонал, будет пустовать до июля следующего года.
Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
Будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Хабиб не будет просить у Путина частный самолет, чтобы провести бой с Фергюсономсегодня , 13:12
-
В "Динамо" финансовый скандал: клуб ждут два дела из-за трансферов бразильцевсегодня , 12:19
-
Стаховский обратился к Маску, игрок сборной Украины поборол COVID-19: главные новости спортасегодня , 08:00
-
BoxRec: Ломаченко опустился на девятую строчку рейтинга лучших боксеровсегодня , 14:09
-
Новый законопроект – это просто ужас: биатлонистка Пидгрушная об изменениях в финансированиисегодня , 15:41
-
Зинченко не смог вывести Украину в финал Евро-2020сегодня , 09:34