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Олимпийскую деревню в Токио превратят в больницу для больных коронавирусом

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Олимпиада в Токио / Getty Images

Олимпийская деревня в Токио, которую организовали для Олимпиады-2020, может быть использована как больница для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Губернатор Токио Юрико Коикэ не исключил вариант задействовать олимпийскую деревню с 24 домами, сообщает Associated Press.

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Также градоначальник отметил, что возможен вариант с покупкой отеля властью Токио для размещения больных.

Олимпийская деревня, рассчитанная на 11 тысяч спортсменов-олимпийцев, на 4,4 тысячи паралимпийцев и персонал, будет пустовать до июля следующего года.

Летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

При этом Олимпийские и Паралимпийские игры сохранят название Токио-2020.
Будет храниться в Японии все это время и олимпийский огонь, который уже прибыл в страну.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости Спорта Япония Олимпиада-2020
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