Донецкий "Олимпик" и "Мариуполь" 7 июня сошлись в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Киеве завершился результативной ничьей.

Олимпик – Мариуполь 2:2

Голы: Балашов, 16, Кравчук, 82 – Чоботенко, 35, Кащук, 85

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"Олимпик" в шести предыдущих матчах ни разу не смог победить "Мариуполь", пишет 24 канал. Изменить печальную статистику дончане хотели в 25 туре УПЛ.

Этому их заставляло турнирное положение. После 24 матчей "Олимпик" набрал всего 19 очков и от зоны вылета их отделяло всего 5 очков.

Однако "Мариуполь" объявил о намерении сыграть в еврокубках. Поэтому "азовцам" следует завоевать 7-ю строчку, которая позволит сыграть в плей-офф за попадание в Лигу Европы.

Результативное начало

"Мариуполь" свой первый матч после карантина не сыграл из-за вспышки COVID-19 в "Карпатах". Поэтому футболисты "Олимпика" были в лучшем тонусе.

Хотя "азовцы" и контролировали мяч в начале встречи, именно у хозяев получались разящие атаки. Одна из них завершилась голом на 16 минуте.

Защитники "Мариуполя" почему-то решили не встречать Шахаба, который свободно чувствовал себя на подступах к штрафной гостей. Иранец сделал замечательный пас на ход Балашову.

Тот ворвался в штрафную и шведой пробил мимо Гальчука – 1:0.

Через 3 минуты "Олимпик" претендовал на пенальти. Мяч попал в руку, но арбитр упустил момент.

У "Мариуполя" в первом тайме удачно получалось разыгрывать стандартные положения. На 28 минуте Мишнев остроумно отдал на Горбунова, который разрядил свою пушку. Красоты моменту добавил удивительный сейв Кичака, который вытащил мяч из-под перекладины.

"Азовцы" таки достигли своего на 35 минуте. После подачи с углового Чоботенко удачно сыграл головой и не оставил шансов Кичаку.

Камбэк гостей

После перерыва "Олимпик" упустил стопроцентную возможность снова выйти вперед. Защита "Мариуполя" провалилась после падения Чеботенко.

Шахаб продрался правым флангом и вывел Балашова лицом к лицу с голкипером. Он нанес удар низом, но Гальчук парировал удар. Через мгновение Балашов снова наносил удар с острого угла, но не попал в угол ворот.

"Азовцы" ответили моментом у Кулакова. Андрей набрал хорошую скорость на правом фланге и вошел в штрафную со смещением в центр. После этого Кулаков нанес удар, но пробил выше ворот.

"Олимпик" на протяжении второго тайма владел инициативой и создавал остроту у ворот Гальчука. Однако "Мариуполь" активировался только под занавес встречи.

На 82 минуте "Олимпик" таки дожал "азовцев". Пасич после подачи с левого фланга попал в перекладину. Мяч отлетел к Кравчуку, который переправил его в пустые ворота.

И почти сразу "Мариуполь" отыгрался. Гости разыграли угловой и загрузили мяч в штрафную. Там удачно головой пробил чемпион мира Кащук.

Через минуту Чурко мог вырвать победу для "Мариуполя". Он замкнул навес на дальнюю штангу, но пробил выше ворот. "Олимпик" ответил двумя дальними ударами точно по центру ворот.

Победу ни одна из команд вырвать так и не смогла.

Олимпик – Мариуполь видеообзор

Турнмрная таблица УПЛ