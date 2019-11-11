"Олимпик" – худшая команда по средней посещаемости домашних матчей УПЛ: статистика

Украинская Премьер-лига опубликовала статистические данные посещаемости домашних матчей клубов в сезоне 2019/20.

По официальным данным УПЛ, "Динамо" сохраняет лидерство по средней посещаемости домашних матчей в чемпионате. "Ворскла" показывает наибольший прогресс по сравнению с предыдущим сезоном.

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После 14-го тура "Олимпик" опустился на последнее место по средней посещаемости домашних матчей. В "Заре" – самый большой регресс.

Средняя посещаемость матчей УПЛ в сезоне 2019/20 (в сравнении с предыдущим сезоном):

1. "Динамо" – 16 775 (+ 15,1%);

2. "Шахтер" – 8 555 (+ 12,7%);

3. "Днепр-1" – 5 325;

4. "Карпаты" – 4 864 (+ 25,3%);

5. "Мариуполь" – 4 195 (+ 24,4%);

6. "Ворскла" – 4 097 (+ 43,8%);

7. "Десна" – 3 973 (+ 17,7%);

8. "Колос" – 2 990;

9. "Заря" – 2 741 (-37,4%);

10. "Львов" – 2 453 (+ 9,0%);

11. "Александрия" – 1 708 (-25,9%);

12. "Олимпик" – 1 526 (+ 36,9%).