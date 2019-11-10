"Александрия" удержала ничью с "Олимпиком", играя весь матч вдесятером: видео

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Олимпик – Александрия: обзор, счет, видео голов матча 10.11.2019
Олимпик - Александрия: результат

В воскресенье, 10 ноября, "Олимпик" дома сыграл вничью с "Александрией" в рамках 14 тура УПЛ.

Олимпик – Александрия 0:0

Удаление: Панькив, 6 (Александрия)

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Уже на 6-й минуте встречи "Александрия" осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил голкипер гостей Юрий Панькив. Он нарушил правила против нападающего "Олимпика" Шахаба. Тренерский штаб гостей провел замену – вместо Задерака вышел Билык.

Видео удаления Панькива

Отметим, что две желтые карточки получил наставник гостей Владимир Шаран. Сначала тренер в порыве эмоций ударил мяч, а второй "горчичник" получил за споры с арбитром. Он пропустит следующий матч, в котором его коллектив сыграет против "Зари".

"Олимпик", несмотря на численное большинство, не смог реализовать голевые моменты и одержать победу. Как итог, безголевая ничья 0:0.

"Александрия" набрала 24 очка и остается на 5-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Олимпик" с 15 очками идет на 7-й позиции. Команда Висенте Гомеса не проигрывает уже в четвертом матче УПЛ подряд.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта УПЛ ФК Александрия ФК Олимпик
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