"Арсенал-Киев" в меньшинстве минимально победил "Олимпик"

Донецкий "Олимпик" в рамках 20 тура украинской Премьер-лиги на домашнем поле уступил "Арсенал-Киев", который половину матча играл вдесятером.

Олимпик – Арсенал-Киев 0:1

Гол: Вакуленко, 11 (пен)

Удаление: Башлай, 35 (Арсенал-Киев)

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Уже на 10 минуте матча гости заработали пенальти – Мисси ворвался в штрафную "Олимпика" и его сбил Цимбалюк. 11-тиметровий удар точно реализовал Вакуленко в левый верхний угол ворот. Бетим угадал направление полета мяча, но ничем не смог помочь своей команде.

Видео гола Сергея Вакуленко в матче Олимпик – Арсенал-Киев

На 35 минуте "Арсенал" остался в меньшинстве. Башлай сбил Матара в углу штрафной площади и после совещания с лайнсменом арбитр показал второй горчичник игроку киевского клуба.

После перерыва пыл в матче спал, а все попытки донецкого клуба хотя бы сравнять счет в матче перечеркнула уверенная игра вратаря киевлян Романа Пидкивки.

После 20-ти сыгранных туров УПЛ "Арсенал-Киев" (11 очков) остается на 12 месте в турнирной таблице – отставание от "Черноморца" 4 очка. "Олимпик" идет десятым (19 очков).

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