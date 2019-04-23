"Олимпик" с новым тренером победил "Арсенал-Киев" и прервал невероятную серию: видео

В 25-м туре чемпионата Украины во второй шестерке "Олимпик" одолел "Арскенал-Киев". Дончане сумели прервать серию из 12 подряд матчей без побед в рамках УПЛ.Олимпик - Арсенал-Киев видео голов

Олимпик – Арсенал-Киев 2:0

Голы: Гай, 37 (пен.), Дегтярев, 45

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"Олимпик" и "Арсенал-Киев" ведут прямую борьбу за выживание. Киевляне провалили половину сезона, в результате чего долгое время были аутсайдерами чемпионата. Однако в последнее время дела "канониров" наладились и они увеличили свои шансы на выживание. К матчу с дончанами "Арсенал-Киев" набрал 18 очков и размещался на 11-й позиции.

Дончане же полная противоположность киевлян. "Олимпик" весьма посредственно провел осеннюю часть сезона, однако весной не выиграл ни одного поединка. Последняя победа "олимпийцев" датирована еще 21 октября 2018 года. Поэтому неудивительно, что "Олимпик" опустился на десятое место и с 21 очком в активе рискует покинуть УПЛ. Ради сохранения прописки в УПЛ "Олимпик" даже назначил нового тренера Игоря Климовского и это был его дебют во главе команды.

Уже на первых минутах гости имели возможность открыть счет. Лицом к лицу с голкипером вышел Владислав Калитвинцев, однако пробил в голкипера. На 4 минуте "Олимпик" ответил похожим выпадом, но Геннадий Пасич с близкого расстояния попал в Романа Пидкивку.

После горячих стартовых минут футболисты успокоились. Инициативой владели хозяева, но киевляне не чурались проводить быстрые контратаки. Однако первый гол забил таки "Олимпик". Вакуленко в штрафной сбил Цимбалюка и арбитр назначил пенальти, который реализовал Гай. А в конце тайма дончане закрепили успех. Тейшейра легко прорвался по правому флангу и выкатил на Дегтярева, который переправил мяч в пустые ворота – 2:0.

После перерыва "Арсенал-Киев" стремился отыграться, поэтому наставник гостей сделал две замены. На 46 минуте усилил атаку Липартия, а на 57 минуте Ореховского изменил Козак. Третью замену Игорь Леонов использовал на 59 минуте. Вместо Вакуленко вышел Сагуткин. И первый момент после перерыва на 64 минуте возник именно у свежего игрока. Липартия замыкал навес с фланга головой, но пробил выше.

На 71 минуте "канониры" получили единичный шанс отыграть один гол. Гости заработали опасный штрафной у ворот "Олимпика", однако Калитвинцев пробил в стенку. Как следует выполнять штрафные на 74 минуте продемонстрировал Павел Ксенз. Футболист донецкого клуба остро подал в штрафную киевлян, чем создал момент для Гришко. Но последний не смог как следует укротить мяч, поэтому Пидкивка ликвидировал угрозу.

До завершения матча команды больше не забивали, поэтому два гола "Олимпика" в первом тайме стали решающими. Таким образом, хозяева поля выиграли и прервали серию из 12 матчей без побед. После этого матча "Олимпик" набрал 24 очка и закрепился на 10-й позиции. В свою очередь "Арсенал-Киев" продолжает удерживать 11-е место и дальше рискует снизиться в классе. Следующий матч "Олимпик" сыграет 27 апреля против "Карпат", а киевляне 29 апреля померяются силами с "Десной".

Олимпик – Арсенал-Киев – видеообзор матча

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