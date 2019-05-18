Донецкий "Олимпик" в матче 29-го тура УПЛ благодаря голам Тейшейры и Вантуха сумел переиграть одесский "Черноморец".

Олимпик – Черноморец 2: 1

Голы: Матар, 17 Вантух, 49 – Павлов, 47

Удаление: Норенков, 90+3

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Матар вывел донецкий клуб в первом тайме матча, что позволило "Олимпик" уйти на перерыв с преимуществом в один мяч.

Видео лучших моментов первого тайма Олимпик – Черноморец

Во второй половине подопечные Червенкова быстро сравняли счет благодаря усилиям Павлова, но Вантух через три минуты снова вывел дончан вперед.

Таким образом, "олимпийцы" набрали 31 очко и покинули зону вылета, оставив Карпаты в двух зачетных баллах позади на 10-й позиции. "Черноморец" же с 22 пунктами не смог догнать "Арсенал-Киев", у которого ровно на три больше.

Видео лучших моментов второго тайма Олимпик – Черноморец

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