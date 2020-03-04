"Десна" благодаря чудо-голу победила "Олимпик": видео

"Олимпик" и "Десна" встретились 4 марта в рамках 21 тура чемпионата Украины. Поединок завершился тяжелой победой "Десны".

Олимпик – Десна 1:2

Голы: Дегтярев, 4 – Филлипов, 6, Арвеладзе, 77

Обе команды имеют турнирные задачи: "Десна" ведет с "Зарей" и "Динамо" борьбу за награды чемпионата Украины. А "Олимпик" находится недалеко от зоны вылета. Таким образом, обоим командам нужно одерживать победы.

Смотрите также: "Мариуполь" разгромил "Ворсклу" и увеличил шансы попасть в топ-6: видео

Ход матча

Команды результативно начали матч, обменявшись голами. "Олимпик" открыл счет на 4 минуте. Тейшейра сделал великолепный навес с левого фланга и Дегтярев переправил мяч в ворота ударом головой.

"Десна" отыгралась через 2 минуты. Филлипов выскочил один на один с Крынским и переиграл голкипера дончан – 1:1.

На 18 минуте Тейшейра упустил стопроцентную возможность вывести "Олимпик" вперед. Максим после грубой ошибки Домбровского вышел один на один с Пастом, но не переиграл голкипера.

Хороший момент на 38 минуте имел Кравченко. Защитник пробросил мимо Паста, но при ударе по пустым воротам у Кравченко поехала опорная нога и момент был упущен.

Олимпик – Десна видеообзор первого тайма

На 51 минуте у подопечных Александра Рябоконя возникла прекрасная возможность выйти вперед. Калитвинцев пробил в штангу после штрафного. Первым на добивании был Конопля, однако Ефим не попал в ворота.

На 67 минуте Политыло отдал скрытую передачу на Шахаба, который выскочил на свидание с Пастом. Однако с острого угла иранец не попал в ворота.

На 71 минуте опасно было у ворот Крынского. Филлипов классно обыгрался с Тотовицким, после чего Андрей вбежал в штрафную и отдал передачу вдоль линии ворот. Казалось, что Крынский зафиксировал мяч, однако Филлипов проткнул его и нанес удар в штангу.

Через 6 минут "северяне" вышли вперед. Арвеладзе пробил со штрафного и мяч залетел Крынскому за шиворот. Очевидная ошибка голкипера привела ко второму голу в ворота хозяев.

Как оказалось, гол Арвеладзе стал решающим в матче и принес гостям важную победу.

Благодаря победе "Десна" сохранила четвертое место и не позволила "Динамо" и "Заре" оторваться. "Олимпик" также остался на 10-й строчке.

Турнирная таблица УПЛ