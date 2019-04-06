"Десна" на выезде обыграла "Олимпик": видео

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Олимпик – Десна: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Олимпик – Десна видео голов / Vladimur Koval

В субботу, 6 марта, донецкий "Олимпик" в Киеве принимал черниговскую "Десну". Но проиграл этот матч.

Олимпик – Десна 0:2
Голы: Фаворов, 21, Старенький, 70

"Олимпику" нужно было побеждать. Ведь команда находится в зоне переходных матчей. При этом донецкая команда не побеждает с 21 октября 2018 года, когда минимально одолела одесский "Черноморец". Зато "Десна" лишь в последнем матче потеряла место в топ-6.

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В целом матч между этими командами оказался не слишком богатым на моменты. "Десна" вышла вперед еще в середине первого тайма, когда Денис Фаворов замкнул подачу с углового. Ассистировал ему Сергей Старенький.

А уже во втором тайме сам Старенький удвоил преимущество своей команды, с метра отправив мяч в ворота Бетима Халими.

"Олимпик" же в этом матче имел возможность забить после ударов Тейшейры. Один из них летел под перекладину ворот, но Евгений Паст в сногсшибательном прыжке сумел отбить его.

"Десна" побеждает и закрепляется на седьмой позиции. "Олимпик" же и в дальнейшем на 10-м месте.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол УПЛ ФК Десна ФК Олимпик
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