Олимпик – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В воскресенье, 1 декабря, в Киеве состоится последний матч 16 тура чемпионата Украины. "Олимпик" сыграет против киевского "Динамо". Посмотреть игру можно по телевидению и онлайн.

Домашние матчи донецкого "Олимпика" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". В прямом эфире матч "Олимпик" – "Динамо" покажет первый из них. Начало трансляции в 19:25. Сам матч начнется в 19:30.

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Смотреть онлайн матч "Олимпик" – "Динамо" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на канале "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

В чемпионате Украины "Олимпик" не знает поражений вот уже как 5 матчей. Подопечные Висенте Гомеса за 15 туров набрали 18 очков.

А "Динамо" не демонстрирует убедительную игру. Сейчас у киевлян 30 очков. В чемпионате "бело-синие" уже потерпели три поражения и еще трижды сыграли вничью.

Обзор матча "Олимпик" – "Динамо" и видео голов будут опубликованы на сайте Спорт24.